Turkish Airlines запускает рейс из Киева в Бодрум

Авиакомпания Turkish Airlines планирует начать выполнение прямых рейсов из аэропорта «Борисполь» в турецкий курортный город Бодрум. Старт полетной программы запланирован на 6 апреля 2019 года, сообщает Аvianews.
Согласно информации в системе бронирования турецкого авиаперевозчика, полеты будут выполняться один раз в неделю по субботам в ночное время. Вылеты из Бодрума запланированы на 01:15, вылеты из Киева — на 04:40. Время в пути составит около 2,5 часов.
На линии Turkish Airlines планирует задействовать самолеты Airbus A320.
Бодрум-Киев станет первым украинским маршрутом Turkish Airlines, который будет выполняться из регионального аэропорта Турции. В настоящее время авиакомпания летает только из Стамбула в Киев, Львов, Одессу, Херсон, Запорожье и Харьков.
Отметим, что в октябре этого года посол Украины в Турции Андрей Сибига заявлял, что в 2019 году планируется запуск новых прямых рейсов между Украиной и Турцией, в частности, в четыре турецких города: Измир, Бурсу, Даламан, Бодрум.
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