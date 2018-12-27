День Победы и 8 Марта для украинцев все еще важнее Дня Независимости

Самыми любимыми праздниками украинцев являются Рождество, Пасха и Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«Социологическое исследование показало, что для подавляющей части населения ключевые официальные праздники важны. По рейтингу популярности праздника в первой тройке: Рождество Христово — 82,2%; Пасха — 81,7%; Новый год — 75,3%», — говорится в материалах.

Кроме того, почти 43% опрошенных считают важным празднование Международного женского дня, 37% — Троицы, 35% — Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне, 22% — Дня Независимости Украины и 14,4% — Дня защитника Украины.

Также почти 11% считают весомым празднование Дня международной солидарности трудящихся, а 8,2% — Дня Конституции.

В КМИС отметили, что, по сравнению с предыдущими периодами, наиболее существенно возросла значимость празднования Дня Независимости, увеличилось значение таких праздников, как День защитника Украины и День Конституции. Несколько уменьшилась доля населения, для которой среди любимых праздников был Международный женский день.