Украина взяла в кредит 350 миллионов евро у Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка

В государственный бюджет Украины поступили средства от кредита в размере 349,3 миллиона евро, предоставленного Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Кредит предоставлен на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). По этому кредиту было использовано часть гарантии в сумме 375 млн долларов в эквиваленте в евро из общей суммы гарантии Всемирного банка в размере 750 млн долларов.
Deutsche Bank предоставил кредит в размере 349,3 млн евро в форме двух траншей: транша A в размере 53,2 млн евро со сроком погашения 4 года и транша B в размере 296,1 млн евро со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 лет.
Привлечение следующего кредита под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка ожидается в первом квартале 2019 года.
Напомним, 21 декабря Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018.
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