В США умер самый старый в стране ветеран Второй мировой

В США в возрасте 112 лет умер Ричард Овертон — старейший человек страны и самый пожилой в Соединенных Штатах ветеран Второй мировой войны. Об этом сообщает CNN.

Незадолго до смерти он был госпитализирован с пневмонией. В мае 2019 года ему должно было исполниться 113 лет.

Овертон добровольно пошел в армию в 1942 году и служил в 188-м авиационном инженерном батальоне. В этом подразделении проходили службу только афроамериканцы. После этого он участвовал в ряде сражений на Тихом океане. В частности, как упоминал президент США Барак Обама на церемонии его чествования в 2013 году, Овертон прошел бои на Окинаве и Иводзиме.

В городе Остин, в Техасе, где жил Овертон, в его честь названа одна из улиц. В 2015 году про ветерана был снят документальный фильм.