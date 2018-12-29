Число погибших в результате цунами в Индонезии превысило 430 человек

Число погибших в результате удара цунами по островам Суматра и Ява возросло до 431 человек, свыше 7,2 тыс. получили ранения. Об этом сообщил в субботу официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо в Twitter.
Он также отметил, что «в результате стихии свои дома вынуждены были покинуть более 46 тыс. местных жителей, было полностью разрушено около 1,5 тыс. жилых объектов».
Наибольшее число погибших зафиксировано в районах Пандегланг и Серанг, расположенных в провинции Бантен на острове Ява, а также провинции Лампунг на острове Суматра.
Ранее сообщалось о 426 погибших и около 2 тыс. раненных.
Цунами произошло 22 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Суматра и Ява. Причиной, как считают местные власти, стало частичное обрушение вулкана Анак- Кракатау, которое по своей мощности было сопоставимо с землетрясением магнитудой 5,3.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016