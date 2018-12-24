Число жертв цунами в Индонезии приближается к 400

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 373 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Ранее сообщалось о гибели 334 человек.
Согласно последним данным, число погибших в результате цунами возросло до 373, еще более 1,4 тысячи человек получили ранения.
Цунами обрушилось на индонезийское побережье в субботу вечером. Свыше 3 тысяч человек пострадали от стихийного бедствия, более тысячи эвакуировано. Поисково-спасательные работы и эвакуация в зоне бедствия продолжаются.
Власти страны заявляли, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны. Индонезия пока не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море.
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