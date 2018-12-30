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Нацбанк обнародовал итоги стресс-тестов украинских банков

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Нацбанк обнародовал итоги стресс-тестов украинских банков

Национальный банк Украины впервые опубликовал результаты оценки стойкости 24 крупнейших банков по итогам стресс-тестов и уже проведенных ими по требованию НБУ мер капитализации, согласно которым наибольшую (по абсолютной сумме) потребность в покрытии нехватки капитала сейчас испытывает государственный Укрэксимбанк — 10,973 млрд грн.

Согласно обнародованным данным, решить эту проблему банк должен выполнением плана реструктуризации до конца следующего года.

НБУ указывает, что вторая по величине нехватка капитала была установлена у ВТБ Банка, «дочки» одноименного российского государственного банка, однако это финучреждение уже признано неплатежеспособным.

После проведенных банками мер сегодня лишь один из них требует прямой докапитализации в первом квартале 2019 года — Мегабанк на 611 млн грн. Этому же финучреждению необходимо путем выполнения плана реструктуризации до конца следующего года покрыть еще 2,266 млрд грн нехватки капитала, что является вторым после Укрэксимбанка показателем.

Помимо того еще 6 банков должны ликвидировать суммарно 6,5 млрд грн нехватки капитала выполнением планов реструктуризации до 31 декабря 2019 года: «Кредит-Днепр» — 2,078 млрд грн, Ощадбанк — 1,588 млрд грн, Альфа-Банк — 1,051 млрд грн, Банк инвестиций и сбережений — 1,046 млрд грн, Проминвестбанк, подконтрольный российскому государственному ВЭБ, — 599 млн грн и «Пивденный» — 169 млн грн.

НБУ уточняет, что всего по итогам оценки качества активов (asset quality review — AQR) и стресс-тестирования по неблагоприятному сценарию 24 банков, на которые приходится 94% всех активов банковской системы Украины, общая потребность в капитале 13 банков по неблагоприятному сценарию была оценена в 42,1 млрд грн, а без ВТБ Банка — в 34,7 млрд грн.

С учетом мероприятий, осуществленных банками и верифицированных НБУ, на конец 2018 года эта цифра снизилась до 19,7 млрд грн. Из 13 банков полностью закрыли потребность в капитале по неблагоприятному сценарию четыре банка: ПУМБ, Универсал Банк, банк «Восток» и Сбербанк. Еще три банка более чем на половину выполнили планы реструктуризации: «Пивденный», Альфа-Банк и Ощадбанк, отмечает НБУ.

Регулятор подчеркивает, что у других банков есть время до конца 2019 на полное выполнение планов реструктуризации. В рамках соответствующего плана допускаются меры по улучшению качества кредитного портфеля, реструктуризация кредитов (в том числе в соответствии с законом «О финансовой реструктуризации»), усиление залогов, взыскание залогов по проблемным кредитам, продажа непрофильных активов, оптимизация операционных расходов и прочие меры.

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Нацбанк также указывает, что по итогам AQR и экстраполяции на 56 банков, которые не проходили стресс-тесты, у четырех из них была обнаружена потребность в капитале на отчетную дату — начало 2018 года. Два банка к моменту завершения диагностики были уже достаточно капитализированы, а еще два банка — «Глобус» и Мистобанк — нуждались в докапитализации, однако на конец 2018 года уже выполнили необходимые меры.

банки, НБУ
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