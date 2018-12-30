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Трамп заявил о «большом прогрессе» в торговых переговорах с Китаем
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Трамп заявил о «большом прогрессе» в торговых переговорах с Китаем

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США и Китай начали работать над торговым соглашением

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США и Китай начали работать над торговым соглашением

Дональд Трамп, заявив о существенном прогрессе в переговорах о торговле между США и Китаем, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, однако стороны приступили к выработке договоренности в данной сфере. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу газетой The Wall Street Journal.

Ранее Трамп после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином написал в Twitter, что консультации о сделке «продвигаются очень хорошо». По словам источников издания, Трамп «мог преувеличить то, в какой степени стороны близки к соглашению». По их словам, Трамп «пытался успокоить рынки», ситуация на которых в последние дни была нестабильной.

Вместе с тем, по словам источников, «участники консультаций со стороны Китая и США начали выработку сделки, которая могла бы снять напряженность, увеличив объемы экспорта США и смягчив требования, которые серьезно затрудняют американским фирмам работу в Китае». Как говорится в публикации, после состоявшейся 1 декабря встречи Трампа и Си Цзиньпина стороны «представили ряд инициатив в сфере торговли». «Пекин также, как ожидается, предложит обеспечивать иностранным фирмам более широкий доступ к сектору финансовых услуг, а также к другим секторам экономики, пользующимся большим интересом», — отмечается в материале.

Американская сторона, по сведениям издания, добивается от представителей КНР более подробной информации о том, какие меры Китай мог бы предпринять на этом направлении. Кроме того, США рассчитывают получить гарантии того, что «Пекин не воспользуется иными методами для создания помех в работе иностранных фирм», в том числе в сферах выдачи лицензий, соблюдения экологических норм и землепользования. «Вашингтон также хочет гарантировать, что американские фирмы извлекут выгоду быстро, а получение данных разрешений не растянется на долгие годы», — говорится в публикации.

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По словам источников, США также добиваются от Китая «ослабления ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции, что может позволить американским фермерам быстро нарастить объемы экспорта кукурузы и другой продукции». По данным газеты, стороны также обсуждают возможность создания властями Китая более благоприятных условий для поставок в КНР риса из США.

США, Китай, политика Трампа
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