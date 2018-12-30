Российский рубль потерял за год почти 20% стоимости

Российский рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро. Два предыдущих года рубль к доллару укреплялся (на 6,3% в 2017 году и на 16,5% в 2016 году), а по отношению к евро курс рос только в 2016 году (на 18,5%), в 2017 году рубль просел к европейской валюте на 7,2%. По данным Мосбиржи, по итогам последних в этом году торгов 29 декабря курс доллара составлял 69,8 руб., курс евро — 79,99 руб. Начинался год для рубля с других уровней — 57,6 руб./долл. и 69,2 руб./евро, сообщает РБК.

Российская валюта в минувшем году пережила две волны падения, главным триггером которых стали антироссийские санкции: в апреле введение санкций против публичных компаний Олега Дерипаски, в августе/сентябре — угроза новых санкций против российского госдолга и госбанков. Пиковых за 2,5 года значений обвал рубля достигал в сентябре — до 70,5 руб./долл. и 81,8 руб./евро.

На санкции наложилась еще одна негативная для российской валюты тенденция — вывод инвесторами средств с развивающихся рынков. В 2018 году почти весь сектор emerging market оказался под масштабным давлением (Китай, Турция, Аргентина, ЮАР, Индия, Филиппины). С начала года валюты развивающихся стран в среднем ослабли на 9–10%, подсчитал он.

Сегодняшние риски в отношении развивающихся рынков формируются двумя факторами: ужесточением монетарной политики в развитых странах и торговым конфликтом между США и Китаем. При этом основным фактором спада в валютном секторе стало уменьшение долларовой ликвидности, которое происходило в 2018 году и продолжится в следующем году.

ФРС США повысила в прошлом году ставку четыре раза (до 2,25–2,5%, в 2019 году планируется еще два повышения) и продолжила распродажу финансовых активов, скупленных во время действия антикризисной программы количественного смягчения (QE). Таким образом Федрезерв уменьшает долларовую массу. Европейский центробанк (ЕЦБ) продолжает держать ставку на нулевом уровне, но в декабре объявил о завершении собственной QE.

На фоне этих процессов российский рубль, потерявший за год пятую часть стоимости, не стал лидером падения на рынках EM. Сильнее всего в 2018 году обвалилось аргентинское песо (51%) и турецкая лира (28,2%).