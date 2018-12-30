Украина купит до 20 наименований нового оружия

Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.
Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы. Госбюджетом на 2019 год финансирование задач обороны и безопасности увеличено на 33 миллиарда гривен по сравнению с прошлым годом и предусмотрено в сумме 212 миллиардов гривен, что составляет 5,37% ВВП.
«Мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет на вооружении. До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства», — приводит слова Полторака пресс-служба ведомства.
«Хотел бы отметить, что государственный оборонный заказ, который мы приняли на Совете нацбезопасности и обороны, является очень оптимистичным и дает нам все основания бороться за будущее с большой перспективой», — подчеркнул министр.
Как подчеркнул Полторак, «у нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, которое позволит наносить поражения противнику и защищать свою страну».
Министр обороны отметил, что приоритет при этом предоставляется отечественному производителю.
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