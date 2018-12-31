Первый кандидат в президенты сдал документы в ЦИК

Бывший министр экологии и природных ресурсов (2014-2015 гг.) Игорь Шевченко первым сдал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

«Сегодня, 31 декабря, Игорь Шевченко принес и сдал документы для регистрации кандидатом в президенты», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ЦИК.

Напомним, что 31 декабря в Украине стартовала президентская избирательная кампания, которая продлится 90 дней.