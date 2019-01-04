ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на пост президента Украины — бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».

В то же время ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты правозащитнику из Броваров Владимиру Ратушу из-за несоответствия его заявления требованиям избирательного законодательства.

Отмечается, что заявление Ратуша о самовыдвижении не было засвидетельствовано в установленном законом порядке.

В частности, он не предоставил документ о внесении необходимого залога в 2,5 млн грн. Кроме того, объем его автобиографии превысил 2 тысячи печатных символов. Также Ратуш допустил ряд неточностей в поданных документах.