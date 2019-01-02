Неизвестные взорвали опору железнодорожного моста в Донецке

В Донецке 1 января неизвестные подорвали центральную опору железнодорожного моста через объездную автодорогу Славянск — Донецк — Мариуполь. Об этом сообщается на сайте МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Подрыв произошел в Пролетарском районе Донецка на перегоне Чумаково — Ларино (27 км). В результате инцидента никто не пострадал. Движение по аварийному участку моста было временно приостановлено. Работы завершились утром 2 января, в ликвидации последствий подрыва участвовали 35 человек.