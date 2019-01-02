Кравцова предлагают назначить полноценным руководителем «Укрзализныци» сразу на три года

Наблюдательный совет «Укрзализныци» предлагает назначить Евгения Кравцова главой правления «Укрзализныци» сроком на три года. Об этом говорится в документах, которые есть в распоряжении Экономической правды.
Сейчас Кравцов является и. о. главы правления УЗ.
На заседании 12 декабря наблюдательный совет утвердил Порядок отбора кандидатов на должность главы УЗ, его заместителей и членов правления.
В соответствии с уставом «Укрзализныци», глава правления назначается и увольняется с должности общим собранием на основании предложений (представления) наблюдательного совета.
Руководствуясь положением устава, наблюдательный совет не проводил конкурс на избрание главы правления УЗ, а утвердил решение и подготовил распоряжение о назначении Евгения Кравцова на эту должность сроком на три года. Кроме того, этим распоряжением Кравцов освобождается с должности члена правления.
Главой наблюдательного совета «Укрзализныци» является Шевки Аджунер.
Отметим, что " Укрзализныця" не входит в перечень государственных предприятий, на которых является обязательным проведение конкурса на избрание руководителя.
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