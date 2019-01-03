Безвизом с ЕС успели воспользоваться два миллиона украинцев

Уже 2 миллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!» — написал Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

По словам главы государства у Украины безвизовый режим с более 100 странами мира.

«Сейчас мы имеем безвизовый режим с более ста странами мира. И мы продолжаем открывать мир для Украины, а Украину — для мира» — отметил Порошенко.