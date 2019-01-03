CNN внес правки в материал, где Симферополь был назван российским городом

Американский телеканал CNN убрал из своего материала о праздновании Нового года в разных странах мира упоминание Симферополя как российского города.
«Эта история была обновлена, чтобы прояснить, что Симферополь — город на Крымском полуострове, регионе, который оспаривается с тех пор, как Россия аннексировала его у Украины в 2014 году», — говорится в материале. Теперь снимок города подписан как «Симферополь, Крым».
Ранее фотография содержала подпись: «Симферополь, Россия». В связи с этим к телеканалу в Twitter обратилось украинское посольство в Вашингтоне. «Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и отбирать контент. Симферополь — украинский город на Крымском полуострове», — указывала дипмиссия в Twitter.
После изменения телеканалом подписи к фотографии, посольство Украины выразило CNN благодарность. «Мы ценим своевременную реакцию команды CNN», — говорится в Twitter дипмиссии.
Крым был аннексирован Россией весной 2014 года. Мировое сообщество не признает российский статус Крыма и считает полуостров украинской территорией.
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