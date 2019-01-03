Украина в этом году ждет от США поставок летального оружия

Украина в 2019 году ожидает от США поставок вооружения, в том числе летального. Об этом посол Украины в США Валерий Чалый сказал в интервью «Голосу Америки».
«Мы уже работаем вместе. Комиссия стратегического партнерства, механизм которой запущен, рассматривает все вопросы, включая вопросы военно-технического сотрудничества, сотрудничества по вопросам безопасности», — заявил Чалый.
«Мы ожидаем продолжения помощи по увеличению наших оборонных возможностей. Это и поставки вооружений, в том числе летальных вооружений. Это и возможность закупки вооружения в США. Мы к этому лучше готовы. Мы ожидаем, и это хороший знак из Украины — президент внес предложение в парламент. Рассматриваются изменения в законодательство, которые позволят напрямую закупать вооружение», — подчеркнул Чалый.
Также он сообщил, что Украина ожидает от США продолжения санкционной политики против России.
Кроме того, по словам Чалого, Украина ожидает в этом году развития проектов в сфере энергетики, энергетической безопасности, а также усиления сотрудничества в сфере киберзащиты.
«То есть очевидно, что это те же приоритеты, которые были, потому что в принципе, война продолжается, и ничего особенно не изменилось, но усиление взаимодействия и очень прагматичное, конкретное взаимодействие — это то, что будет признаком этого года», — отметил Чалый.
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