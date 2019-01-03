Климкин назвал причину закрытия избирательных участков в РФ

Решение ЦИК о переносе пяти зарубежных избирательных участков из России в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии обусловлено вопросами безопасности наших сограждан. Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в колонке для «Украинской правды».

«Главный мотив, обуславливающий закрытие участков в России, это, безусловно, безопасность. И речь здесь даже не о таких вещах, как возможная инфильтрация агентов ФСБ в состав избирательных комиссий, влияние на них и многое другое. Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан , которые несмотря на административное и пропагандистское давление все-таки решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы», — написал Климкин.

Он считает, что российская пропаганда в последние годы подняла градус антиукраинских настроений в РФ к уровню истерии. В этом контексте министр привел данные опроса, согласно которому в сентябре 2018 года в России плохо или очень плохо относились к Украине 56% населения.

«Поэтому мы не можем гарантировать, что в день выборов не будут устроены опасные провокации. Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники, и в конце концов сами здания дипучреждений. Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто примет участие в голосовании, обязательно «обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий. В российских тюрьмах и так уже находятся десятки украинских политузников и военнопленных, заключенных по сфабрикованным делам», — констатировал Климкин.

Он спрогнозировал, что российская пропаганда пытается «по максимуму» использовать решение ЦИК, однако заметил, что мы не будем верить каким-либо российским заявлениям об обеспечении безопасности, полном отсутствии вмешательств, провокаций и репрессий. «Россия уже не раз за последние годы демонстрировала свое коварство и полное презрение к морали и праву», — акцентировал глава внешнеполитического ведомства.

Климкин отметил, что Украина уважает мнение каждого из наших граждан и их право участвовать в выборах, поэтому совместно с ЦИК были приняты меры, чтобы обеспечить возможность проголосовать тем соотечественникам, которые пожелают это сделать.

Он проинформировал, что те украинские граждане, которые находятся на территории РФ временно (а это подавляющее большинство), смогут отдать свой голос в Украине по месту постоянного проживания, необходимо только убедиться, что вас внесли в списки.

Те же, кто проживает в России постоянно, будут иметь возможность голосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане. Подробные разъяснения относительно необходимых действий можно найти на сайтах наших дипломатических представительств.

Напомним, что согласно постановлению ЦИК № 274 в перечень заграничных избирательных участков были внесены изменения, в том числе 5 избирательных участков перенесены с территории Российской Федерации (в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске) в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.