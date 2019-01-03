В Тернопольской области взрыв гранаты: пятеро пострадавших

Взрыв гранаты произошел в нежилом доме в селе Колодиевка Подволочиского района Тернопольской области, травмы различной степени тяжести получили пятеро человек, которые собрались там для продолжения празднования Нового года.
Как сообщил в четверг отдел коммуникации полиции Тернопольской области, это произошло около 23.00 2 января. По предварительной информации, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой РГО, которую принес с собой житель села Малый Ходачков.
По словам заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Степана Яцуха, шестеро друзей — две девушки и четверо парней — вместе встречали в нежилом доме Новый год. 2 января решили собраться еще раз, причем один из компании задержался и вовремя не пришел.
Уже после взрыва выяснилось, что гранатой хвастался ее владелец, а потом поставил опасный предмет на стол. Гранату захотела осмотреть девушка — ученица 11 класса, однако случайно задела чеку и боеприпас взорвался.
В результате травмы получили пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет. У всех пострадавших — травмы различной степени тяжести (травмы глаз, химические ожоги, переломы, разрывы барабанных перепонок, рваные раны различных частей тела). Все пятеро госпитализированы: состояние троих стабильное, остальные в реанимационном отделении.
Правоохранители выясняют, откуда у молодого человека опасный предмет.
Напомним, что 2 января один человек погиб, еще двое госпитализированы с ранениями в результате взрыва гранаты в однокомнатной квартире в Тернополе.
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