В Харькове убиты две иностранные студентки

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства гибели двух студенток-второкурсниц из Турции, чьи тела с признаками насильственной смерти были найдены на съемной квартире в доме по ул. Валентиновская.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в четверг утром в Киевский отдел полиции города обратился однокурсник девушек с просьбой установить местонахождение его подруг, которые с 31 декабря не отвечают на телефонные звонки.

«Прибыв на место происшествия, в съемной квартире сотрудники полиции обнаружили два женских тела без признаков жизни. По данному факту следственный отдел открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Полиция проводит следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства происшествия, свидетелей и очевидцев, а также найти причастного к совершению преступления.