В Конгрессе США сегодня намерены выдвинуть резолюцию об импичменте Трампа

Конгрессмен Брэд Шерман от штата Калифорния, представляющий Демократическую партию, намерен выдвинуть в четверг в Палате представителей резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа в первый день работы Конгресса нового созыва. Как заявил Шерман в четверг газете Los Angeles Times, поводом для этого стала попытка создания помех правосудию при увольнении бывшего главы ФБР Джеймса Коми, в чем представители Демократической партии обвиняют нынешнего американского лидера.

«Нет причин для того, чтобы Конгресс вопрос об импичменте не рассмотрел, — считает конгрессмен. — Каждый день Дональд Трамп показывает, что его уход из Белого дома станет благом для страны». Он также подчеркнул, что внесение резолюции на рассмотрение не станет проблемой для его однопартийцев в Палате представителей, хотя лидеры партии дали понять, что хотели бы сосредоточиться на законотворчестве и контроле за деятельностью администрации.

Коми занимался расследованием вмешательства России в американские выборы 2016 года, а также скандала, связанного с перепиской Хилари Клинтон.

Трамп отправил Коми в отставку в мае 2017 года, заявив, что был не удовлетворен его работой. Впоследствии этот шаг рассматривался демократами как «попытка создания помех правосудию». Ими неоднократно ставился вопрос о проведении расследования этого эпизода профильными комитетами Конгресса.

Согласно американскому законодательству, правом формулировать и выдвигать обвинение обладает исключительно нижняя палата Конгресса США. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение юридического комитета, где впоследствии проводится тщательное расследование обвинений. Затем, в случае наличия на то оснований, готовится фактическое обвинительное заключение. После его утверждения комитетом этот документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил демократы теоретически могут набрать.

После утверждения обвинений таковые передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а члены Сената выполняют роль суда присяжных. Для того, чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С января у республиканцев в верхней палате Конгресса будет 53 места из 100.