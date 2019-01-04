СБУ отчиталась о количестве пойманных за год террористов

В течение 2018 работники СБУ задержали 54 участника террористических организаций «ЛНР» и «ДНР». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба СБУ.
Указывается, что всего за год было выявлено 152 участника терорганизаций.
«Начато 850 уголовных производств, 144 обвинительных приговора вступили в законную силу», — заявляют в СБУ.
Также сообщается, что в 2018 году было предотвращено 8 террористических актов на территории Украины, 5 из них были раскрыты.
Согласно информации СБУ, за 2016-2018 года было предотвращено 28 терактов.
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