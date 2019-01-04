Новый президент Бразилии опасается полной потери контроля над Embraer после сделки с Boeing

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что сделка между бразильской авиастроительной компанией Embraer и американской корпорацией Boeing необходима, но опасается потери национального достояния. Об этом он сообщил журналистам в пятницу на церемонии вступления в должность нового командующего ВВС южноамериканской страны Антониу Карлоса Моретти Бермудеса.
«Это слияние было бы очень хорошим, но мы опасаемся, что через пять лет все полностью отойдет другой стороне. А речь идет о нашем достоянии», — цитирует Болсонару агентство Reuters.
«Мы знаем о необходимости этого слияния для того, чтобы Embraer, в частности, была конкурентоспособна», — добавил бразильский лидер. Он не уточнил, когда намерен принять решение по поводу судьбы соглашения между авиапроизводителями — дело в том, что правительство южноамериканской страны обладает правом вето в этом вопросе.
Напомним, что 17 декабря Embraer и Boeing согласовали условия сделки о создании совместного предприятия. В соответствии с этой договоренностью, стоимость нового СП, которое займется строительством исключительно гражданских самолетов (подразделение Embraer военного назначения затронуто не будет), достигнет $5,26 млрд. Предполагается, что 80% акций будущего предприятия будут принадлежать Boeing, а 20% — Embraer.
Embraer — третий по величине в мире производитель пассажирских самолетов, насчитывает в своем штате около 18 тыс. сотрудников. Наиболее востребованная продукция компании — самолеты, рассчитанные на 70-100 человек. Они эксплуатируются на маршрутах, на которых нецелесообразно использовать крупные лайнеры Boeing или Airbus.
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