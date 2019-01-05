Дело Омеляна скоро начнут слушать в суде

Адвокаты завершают знакомиться с материалами дела министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в котором говорится о возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом Омелян сообщил в эфире Радио Свобода.

«Дело на стадии ознакомления. Думаю, что вскоре, после того, как адвокаты завершат ознакомление со всеми материалами, дело будет передано в суд. Доступ к материалам дали во второй половине ноября 2018 года», - сказал Омелян.

Он утверждает, что попросил адвокатов не затягивать дело.

«Там 30 томов, мы сейчас завершаем знакомиться. Я не давлю, считаю, что адвокаты профессиональные люди. Со своей стороны я лишь попросил, чтобы не было никаких промедлений», - отметил министр.

Напомним, 6 ноября 2018 года пресс-служба НАБУ заявила о завершении досудебного расследования в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна по фактам незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.