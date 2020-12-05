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SpaceX откладывает запуск грузового корабля Cargo Dragon

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SpaceX откладывает запуск грузового корабля Cargo Dragon

Запуск американского грузового корабля Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в субботу, перенесен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания-разработчик SpaceX.

По данным метеопрогноза ВВС США, погодные условия лишь на 50% благоприятствовали пуску. В частности, из-за волнения на море первой многоразовой ступени ракеты-носителя было бы трудно совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Теперь запуск с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX планируется осуществить 6 декабря в 11:30 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Погодные условия будут уже на 70% благоприятствовать запуску.

Плавучая платформа-дрон Of Course I Still Love You уже находится в Атлантике в 623 км от космодрома в ожидании старта ракеты.

Запуск должен стать уже 21-м по счету для «грузовика» Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

«Грузовик» доставит на МКС около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который также способен возвращать грузы на Землю.

С октября 2012 года по март 2020 года компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта «Роскосмоса» Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

МКС, SpaceX, Cargo Dragon
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