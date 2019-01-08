В ПЦУ назвали дату интронизации Епифания

Интронизация новоизбранного главы Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского и всея Украины Епифания может состояться в день его рождения 3 февраля, сообщил представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор.
"Дата интронизации точно не согласована. Я думаю, что 3 февраля, когда блаженнейший митрополит Епифаний будет отмечать 40-летие свое. На день рождения, возможно, сделают интронизацию«,- сказал отец Иван в эфире телеканала «Прямой» во вторник.
«3 февраля, 40 лет. И, опять таки, это мое мнение, это было бы и логично, и красиво, и торжественно два праздника объединить», — добавил он.
На вопрос, может ли стать подворье Михайловского златоверхого монастыря, который с 15 декабря является кафедральным собором ПЦУ, официальной резиденцией митрополита Епифания, представитель Церкви ответил: «Ничего сказать не могу, потому что информации такой нет».
«Возможно — центр города, возле Софии, и поскольку в Софии действует музей, Национальный заповедник, помещения, как такового нет, очевидно, что, возможно, здесь будет резиденция. Но это только мое мнение», — подчеркнул священник.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016