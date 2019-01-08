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Глава греко-католиков заявил о реальности единения между УГКЦ и ПЦУ

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Глава греко-католиков заявил о реальности единения между УГКЦ и ПЦУ

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) блаженнейший Святослав (Шевчук) заявил, что не считает утопической перспективу единения между УГКЦ и Православной церковью Украины.

«Наоборот, это хорошая, радостная перспектива. Потому что весь христианский мир, в частности католическое и православное сообщества, ищут пути к единству. На вселенском уровне происходит диалог, чтобы это единство восстановить. Прежде всего речь идет о евхаристическом общении», — сказал блаженнейший Святослав в интервью «5 каналу», сообщает департамент информации УГКЦ.

По его словам, речь не идет о восстановлении каких-то структур или переподчинении одной церкви другой.

«Высшим знаком церковного единства является Таинство евхаристии. Поэтому когда речь идет о поиске путей восстановления единства между христианами, речь идет о восстановлении единства в вере, а затем в ее выражении в литургической жизни. Поэтому когда кто-то разрывает это единство, он разрывает евхаристическое общение. Как это произошло между Москвой и Константинополем после решения нашей Церкви-матери о предоставлении автокефалии для Православной церкви Украины», — добавил глава церкви.

Предстоятель УГКЦ отметил, что уже есть несколько уровней сотрудничества, о которых они договорились с предстоятелем ПЦУ митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

«Прежде всего, мы хотим вместе исследовать общее наследие Киевского христианства. Потому что так исторически получилось, что греко-католическая церковь часто в истории попадала под западные влияния, в частности Латинской церкви. Православная церковь попадала под влияния московские, то есть под влияния этой славно или печально известной Никоновской реформы, которая выражается в определенных обрядовых моментах ...», - отметил блаженнейший Святослав.

Итак, отмечает глава УГКЦ, обеим церквям нужно искать, а что же Киевского в их сегодняшней жизни. Это исследовать и это восстанавливать. По его словам, речь идет о развитии богословской традиции, о развитии пастырского служения.

«Одно дело — объединение, а другое дело — единение. Во многих делах мы уже можем объединяться», — подчеркнул архиерей.

Блаженнейший Святослав выразил надежду, что Православная церковь Украины, которая теперь будет получать международное признание, войдет во вселенское движение поиска единства Церкви Христовой, которое есть сегодня на вселенском уровне.

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«С православной стороны возглавляет этот процесс Вселенский патриарх, а с католической стороны — Римская апостольская столица. Кстати, после всех намерений дать Православной церкви Украины автокефалию, Москва вышла из этого экуменического диалога ... Думаю, Украинская церковь должна активно в него входить, активно участвовать в этом движении, и тогда в Украине мы увидим его реальные плоды. Потому что, наверное, никто так как мы — украинцы, так не нуждается во вселенском единении Церквей», — сказал предстоятель УГКЦ.

УГКЦ, ПЦУ, Святослав
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Вторник, 8 января 2019
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