Глава греко-католиков заявил о реальности единения между УГКЦ и ПЦУ

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) блаженнейший Святослав (Шевчук) заявил, что не считает утопической перспективу единения между УГКЦ и Православной церковью Украины.

«Наоборот, это хорошая, радостная перспектива. Потому что весь христианский мир, в частности католическое и православное сообщества, ищут пути к единству. На вселенском уровне происходит диалог, чтобы это единство восстановить. Прежде всего речь идет о евхаристическом общении», — сказал блаженнейший Святослав в интервью «5 каналу», сообщает департамент информации УГКЦ.

По его словам, речь не идет о восстановлении каких-то структур или переподчинении одной церкви другой.

«Высшим знаком церковного единства является Таинство евхаристии. Поэтому когда речь идет о поиске путей восстановления единства между христианами, речь идет о восстановлении единства в вере, а затем в ее выражении в литургической жизни. Поэтому когда кто-то разрывает это единство, он разрывает евхаристическое общение. Как это произошло между Москвой и Константинополем после решения нашей Церкви-матери о предоставлении автокефалии для Православной церкви Украины», — добавил глава церкви.

Предстоятель УГКЦ отметил, что уже есть несколько уровней сотрудничества, о которых они договорились с предстоятелем ПЦУ митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

«Прежде всего, мы хотим вместе исследовать общее наследие Киевского христианства. Потому что так исторически получилось, что греко-католическая церковь часто в истории попадала под западные влияния, в частности Латинской церкви. Православная церковь попадала под влияния московские, то есть под влияния этой славно или печально известной Никоновской реформы, которая выражается в определенных обрядовых моментах ...», - отметил блаженнейший Святослав.

Итак, отмечает глава УГКЦ, обеим церквям нужно искать, а что же Киевского в их сегодняшней жизни. Это исследовать и это восстанавливать. По его словам, речь идет о развитии богословской традиции, о развитии пастырского служения.

«Одно дело — объединение, а другое дело — единение. Во многих делах мы уже можем объединяться», — подчеркнул архиерей.

Блаженнейший Святослав выразил надежду, что Православная церковь Украины, которая теперь будет получать международное признание, войдет во вселенское движение поиска единства Церкви Христовой, которое есть сегодня на вселенском уровне.

«С православной стороны возглавляет этот процесс Вселенский патриарх, а с католической стороны — Римская апостольская столица. Кстати, после всех намерений дать Православной церкви Украины автокефалию, Москва вышла из этого экуменического диалога ... Думаю, Украинская церковь должна активно в него входить, активно участвовать в этом движении, и тогда в Украине мы увидим его реальные плоды. Потому что, наверное, никто так как мы — украинцы, так не нуждается во вселенском единении Церквей», — сказал предстоятель УГКЦ.