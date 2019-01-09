Лидеры демократов в Конгрессе США ответили на обращение Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер в своем совместном выступлении раскритиковали президента США сразу после его обращения к нации по поводу необходимости строительства пограничной стены с Мексикой.
«К сожалению, многое из того, что мы слышали от президента Трампа на протяжении всего этого бессмысленного „шатдауна“, было полно дезинформации и даже злобы. Президент выбрал страх. Мы хотим начать с фактов», — заявила Пелоси.«
По ее словам, факты заключаются в том, что Дональд Трамп должен прекратить «держать американский народ в заложниках, должен прекратить создавать кризис и должен вновь открыть правительство».
Между тем, Шумер раскритиковал Трампа за то, что тот использовал Овальный кабинет в качестве фона для обращения к нации по вопросу строительства пограничной стены.
«Большинство президентов использовали обращения из Овального кабинета в благородных целях. Этот президент просто использовал фон Овального кабинета для создания кризиса, разжигания страха и отвлечения внимания от беспорядков в его администрации», — сказал он.
Шумер добавил, что демократы и республиканцы согласны с необходимостью обеспечения безопасности границ.
Но, подчеркнул он, «символом Америки должна быть Статуя свободы, а не 30-футовая стена».
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