Лидеры демократов в Конгрессе США ответили на обращение Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер в своем совместном выступлении раскритиковали президента США сразу после его обращения к нации по поводу необходимости строительства пограничной стены с Мексикой.

«К сожалению, многое из того, что мы слышали от президента Трампа на протяжении всего этого бессмысленного „шатдауна“, было полно дезинформации и даже злобы. Президент выбрал страх. Мы хотим начать с фактов», — заявила Пелоси.«

По ее словам, факты заключаются в том, что Дональд Трамп должен прекратить «держать американский народ в заложниках, должен прекратить создавать кризис и должен вновь открыть правительство».

Между тем, Шумер раскритиковал Трампа за то, что тот использовал Овальный кабинет в качестве фона для обращения к нации по вопросу строительства пограничной стены.

«Большинство президентов использовали обращения из Овального кабинета в благородных целях. Этот президент просто использовал фон Овального кабинета для создания кризиса, разжигания страха и отвлечения внимания от беспорядков в его администрации», — сказал он.

Шумер добавил, что демократы и республиканцы согласны с необходимостью обеспечения безопасности границ.

Но, подчеркнул он, «символом Америки должна быть Статуя свободы, а не 30-футовая стена».