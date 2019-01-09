Стала известна дата трехсторонних переговоров по газу РФ - ЕС - Украина

Трехсторонние переговоры по газу в формате Россия — ЕС — Украина пройдут 21 января в Бррюсселе. Об этом заявил в среду замглавы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

«Рад, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа в Европу пройдет 21 января в Брюсселе», — сказал он.

Напомним, что предыдущие трехсторонние переговоры прошли в июле, планировалось, что следующая встреча состоится в октябре 2018 года, но с тех пор она неоднократно откладывалась.

Контракт на поставку и транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.