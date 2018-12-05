Еврокомиссия намерена продолжать переговоры с Россией и Украиной по газу

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила намерение продолжать трехсторонние переговоры по газу с Россией и Украиной. Об этом заявил замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович по итогам переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

«Трехсторонние переговоры — это наиболее эффективная платформа для поиска оптимальных решений, их продолжение жизненно важно», — заявил Шефчович.

Он приветствовал «конструктивную роль «Нафтогаза» в процессе трехсторонних переговоров по газу по обеспечению долгосрочных поставок газа в Европу. В то же время Шефчович вновь не назвал возможной даты следующего раунда переговоров, главной темой которого должна стать судьба украинского газового транзита после введения в действие «Северного потока — 2».