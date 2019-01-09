«Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» на $12 млрд

Глава госкомании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что компания подала новый иск на $12 млрд против «Газпрома» из-за возможной потери в стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
«Нафтогаз» подал в суд против «Газпрома» новый иск на $12 млрд. Главное основание этого иска — потеря стоимости нашей ГТС из-за того, что «Газпром» построит обходные потоки и не выполнит свои обязательства перед «Нафтогазом» как владельцем контракта«, — сказал он в среду в эфире 5 канала, уточнив, что иск подан в Стокгольмский трибунал.
«Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты — ИФ) и не хотите транспортировать (через ГТС Украины — Ред.), то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его», — сказал он в интервью.
Напомним, что по результатам рассмотрения двух предыдущих арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.
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