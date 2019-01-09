«Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» на $12 млрд

Он также заявил, что «Нафтогаз Украины» готов обсуждать возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому «Газпрому» на сумму свыше $12 млрд в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

«Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты — ИФ) и не хотите транспортировать (через ГТС Украины — Ред.), то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его», — сказал он в интервью.