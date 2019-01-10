В Центральной Африке может появиться российская военная база

Подписанное правительствами России и Центральноафриканской Республики соглашение предусматривает возможность создания военной базы в африканской стране, но такое решение должны принять президенты двух государств. Об этом сказала министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра в интервью «РИА Новости».
«Конкретное развитие базы» Москва и Банги пока не обсуждали, добавила она. Министр напомнила, что в городе Беренго расположен образовательный центр, который местные жители уже воспринимают как военную базу, хотя он ею не является.
Койяра добавила, что Россия — «единственная страна», которая поставила ЦАР вооружение и обучает военнослужащих этой страны.
Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и ЦАР было заключено в конце августа 2018 года на форуме «Армия-2018» в Подмосковье. Оно подразумевало отправку в африканскую страну российских инструкторов и обучение военных ЦАР в российских учебных заведениях.
О направлении группы российских инструкторов в ЦАР Москва сообщала еще в марте прошлого года. Как заявили в Министерстве иностранных дел, в африканскую страну направились пять военных и 170 гражданских инструкторов. В октябре МИД РФ проинформировал, что в страну будут дополнительно направлены еще 60 инструкторов.
Кроме того, в октябре глава правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился создать в ЦАР представительство российского Министерства обороны с персоналом из пяти человек.
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