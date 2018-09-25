США официально поддержали предоставление автокефалии Украине

Вашингтон поддерживает предоставление автокефалии украинской православной церкви. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт, опубликованном во вторник.
«США уважают способность украинских религиозных лидеров и верующих следовать курсу на автокефалию в соответствии со своими убеждениями, — говорится в сообщении. — Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога».
Нойерт добавила, что США поддерживают «Украину и ее территориальную целостность». «Мы также поддерживаем Украину, в то время как она определяет свой собственный путь, принимает свои собственные решения и ассоциации, свободные от внешнего вмешательства», — отмечается в заявлении.
В Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.
Константинопольский патриархат 7 сентября «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине» назначил своих экзархов в Киеве. Синод Украинской православной церкви призвал патриарха Варфоломея не вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви, а его экзархов покинуть Украину.
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