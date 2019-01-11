Трамп в этом году все-таки не поедет на Давосский форум

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за разногласий с Демократической партией он вынужден отменить поездку на Всемирный экономический форум в Давос.
«Из-за неуступчивости демократов по поводу безопасности на границе и огромной важности задачи обеспечить безопасность для нашего народа, я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум», — написал он на странице в Twitter.
«С наилучшими пожеланиями и извинениями Всемирному экономическому форуму», — добавил президент.
Ранее Дональд Трамп, перед тем как отправиться в Техас на границу США и Мексики, заявлял, что в случае продолжения частичной приостановки работы американской администрации («шатдауна») ему придется отказаться от поездки в Давос.
Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
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