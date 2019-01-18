В США может перестать работать судебная система

Американские суды федерального уровня могут прекратить функционировать через две недели из-за недостатка бюджетного финансирования в условиях продолжения частичной остановки работы правительства («шатдаун»). Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в судебной системе.

Издание поясняет, что с начала февраля ожидается замораживание выплаты зарплат судьям и сотрудникам аппаратов органов правосудия. Это же грозит обслуживающему персоналу, отвечающему за пожарную безопасность и работу систем жизнеобеспечения зданий. По данным Административного управления судов, которые приводит NYT, «в федеральных судах уже сейчас урезают расходы на транспорт и прием на работу новых сотрудников, а назначаемые судами частные адвокаты работают бесплатно с декабря».

В целях экономии средств и предоставления возможности продолжать работать судьям, в ряде судебных инстанций принято решение «ограничиться принятием к производству уголовных дел и отложить до лучших времен разбор гражданских исков», сообщили источники газеты.

Деятельность правительства США частично приостановлена с 22 декабря прошлого года из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение из казны таких крупных средств, они готовы предложить лишь $1,3 млрд.

Девять министерств, включая Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности, с 800 тыс. сотрудников (около четверти госаппарата) остались без финансирования. Из них 380 тыс. были отправлены в неоплачиваемый отпуск, а остальные продолжают работать без зарплаты уже 26 дней. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября.