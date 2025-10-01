CNN: Уряд США призупиняє роботу

Уряд США призупиняє роботу через те, що Сенат Конгресу США не зміг ухвалити жоден із двох законопроєктів про продовження фінансування уряду, щоб запобігти шатдауну. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що це перший з 2019 року шатдаун у США і третій за президентства Дональда Трампа. Він почався опівночі з 30 вересня на 1 жовтня за місцевим часом (07:00 за Києвом).

На цей період держустановам заборонено витрачати гроші, більшість держслужбовців відправляють у неоплачувані відпустки, а ті, чий функціонал вважається критично важливим працюватимуть без зарплати.

У вівторок у Сенат спочатку відхилив більшістю голосів законопроект Демократичної партії про продовження фінансування, оскільки у демократів немає більшості в Сенаті, а потім не зміг ухвалити законопроект Республіканської партії, оскільки у республіканців більшість є, але вона недостатньо велика.

Головна суперечка виникла навколо витрат на охорону здоров'я: демократи наполягають на виділенні $350 млрд на субсидії за програмою Obamacare та скасуванні скорочення витрат на $1 трлн для програми Medicaid, яка забезпечує медичну допомогу незаможним та інвалідам. Республіканці розраховували, що з наближенням терміну шатдауну опоненти підуть на поступки. У результаті сторони не дійшли компромісу.

Останній шатдаун у Штатах припав на попередній президентський термін Трампа і тривав рекордні 35 днів. 2024-го, ще за президентства Джо Байдена, конгрес зміг в останній момент запобігти введенню шатдауну, затвердивши законопроект про часткове фінансування федеральних відомств на суму $467,5 мільярда.