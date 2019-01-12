Трамп объявил о первом за десятилетия снижении цен на лекарства в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в 2018 году цены на лекарства в США снизились впервые почти за полвека. Об этом он написал в Твиттер.

Трамп отметил, что за первые 19 месяцев его президентства американцы сэкономили на рецептурных лекарствах 26 миллиардов долларов.

«Наша политика по выводу на рынок более доступных непатентованных лекарственных средств работает!» — написал глава США.

Напомним, что в мае 2018 года Трамп представил ряд инициатив, направленных на остановку роста цен на рецептурные лекарства. В их числе были предложения производителям раскрывать стоимость препаратов в рекламе, а также меры для получения льгот по программе медицинского страхования Medicare.