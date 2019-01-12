В Британии ждут погромов магазинов в случае «жесткого» Brexit

Британская полиция рекомендовала ретейлерам рассмотреть усиление безопасности для того, чтобы справиться с вероятной паникой населения касательно нехватки продуктов и других товаров в магазинах из-за «жесткого» Brexit. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление полиции Лондона, поступившее в распоряжение телеканала.
При этом в заявлении лондонская полиция указывает, что у нее нет особых рекомендаций для ретейлеров насчет возможных случаев мародерства. «Ретейлеры по всей стране будут продолжать работать с полицией для обеспечения бесперебойной работы магазинов», — заявил советник по вопросам преступности в Британском розничном консорциуме Джеймс Мартин.
Ранее исполнительный директор сети супермаркетов Tesco Дейв Льюис сообщал, что ретейлер закупает консервы и другие непортящиеся продукты на случай, если Британия покинет ЕС без торговых соглашений. По данным Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии, в 2017 году 30% продуктов, потребляемых британцами, поставлялись из стран ЕС.
Ранее газета The Guardian сообщала, что британская полиция готовит около 1 тыс. стражей порядка для переброски в Северную Ирландию, если там возникнут беспорядки из-за Brexit. Согласно договоренностям Лондона и Брюсселя, Северная Ирландия должна будет сохранить прозрачность границы с Ирландской Республикой, входящей в ЕС. Также Брюссель разработает особые законы и правила, которых должны будут придерживаться жители региона.
Британия и ЕС договорились о сделке по Brexit в середине ноября, позднее главы стран-членов Евросоюза утвердили соглашение. Итоговое голосование по Brexit пройдет 15 января, страна должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.
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