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В Британии ждут погромов магазинов в случае «жесткого» Brexit

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В Британии ждут погромов магазинов в случае «жесткого» Brexit


Британская полиция рекомендовала ретейлерам рассмотреть усиление безопасности для того, чтобы справиться с вероятной паникой населения касательно нехватки продуктов и других товаров в магазинах из-за «жесткого» Brexit. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление полиции Лондона, поступившее в распоряжение телеканала.

При этом в заявлении лондонская полиция указывает, что у нее нет особых рекомендаций для ретейлеров насчет возможных случаев мародерства. «Ретейлеры по всей стране будут продолжать работать с полицией для обеспечения бесперебойной работы магазинов», — заявил советник по вопросам преступности в Британском розничном консорциуме Джеймс Мартин.

Ранее исполнительный директор сети супермаркетов Tesco Дейв Льюис сообщал, что ретейлер закупает консервы и другие непортящиеся продукты на случай, если Британия покинет ЕС без торговых соглашений. По данным Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии, в 2017 году 30% продуктов, потребляемых британцами, поставлялись из стран ЕС.

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Ранее газета The Guardian сообщала, что британская полиция готовит около 1 тыс. стражей порядка для переброски в Северную Ирландию, если там возникнут беспорядки из-за Brexit. Согласно договоренностям Лондона и Брюсселя, Северная Ирландия должна будет сохранить прозрачность границы с Ирландской Республикой, входящей в ЕС. Также Брюссель разработает особые законы и правила, которых должны будут придерживаться жители региона.

Британия и ЕС договорились о сделке по Brexit в середине ноября, позднее главы стран-членов Евросоюза утвердили соглашение. Итоговое голосование по Brexit пройдет 15 января, страна должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.

 

Brexit
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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