Британские Виргинские острова больше не являются оффшором

С 1 января 2019 года на Британских Виргинских островах начал действовать Закон об экономическом присутствии, который станет барьером для регистрации фирм-пустышек. Об этом пишет Forbes.

Британские Виргинские острова приняли Акт 19 декабря 2018 года. Именно на этот день для БВО был назначен дедлайн со стороны ЕС для принятия антиоффшорного законодательства.

Закон вводит целый ряд новый требований для юридических лиц, претендующих на регистрацию на БВО. От компаний потребуют вести реальную деятельность на островах. Вести бизнес через БВО при отсутствии так называемого какого-либо «экономического присутствия» (директора, офиса, «адекватных расходов») станет невозможным. Отмечается, что по новому закону Британские Виргинские острова теряют те преимущества, которые привлекали желающих иметь «бюджетную» оффорную компанию.

Уже зарегистрированным на БВО компаниям предоставляется короткий переходный период для приведения своей деятельности в соответствие с новым законом. В случае невыполнения данного условия компания утратит регистрацию на БВО.

Кроме того, за нарушение закона установлен штраф, минимальный размер которого установлен на уровне в 5 тысяч долларов. В случае неуплаты штрафа начинает действовать каскадная система увеличения штрафов.

Регистрация новых компаний на БВО, начиная с 1 января 2019 года, возможна лишь при условии полного соблюдения предписаний Закона об экономическом присутствии.

Помимо введения требования об «экономическом присутствии», зарегистрированные на БВО компании должны предоставлять финансовым властям любую информацию, «обоснованно необходимую» для проверки выполнения закона.

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