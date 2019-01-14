В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Киеве за 2-ю неделю 2019 года зарегистрировано 13 тыс. 076 больных гриппом и ОРВИ, что на 9,8% больше по сравнению с предыдущей неделей (когда заболело 11 тыс. 907 человек), сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.
Как сообщает в понедельник пресс-служба КГГА со ссылкой на слова Поворозника, рост произошел за счет как детского, так и взрослого населения. Так, заболели 7158 детей (рост на 11,8%), и 5918 взрослых (увеличение на 7,6%).
«В структуре заболеваемости дети составляют 54,7%, а на предыдущем недели — 53,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 15,5%: 2922 случая, что составляет 40,8% от общего количества заболевших детей, и 22,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», — рассказал чиновник.
Всего, как отмечается, интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 441,3 (за предыдущий неделю — 401,8) и ниже эпидемического порога на 48,5%.
Поворозник сообщил, что в медицинские учреждения столицы за 2-ю неделю госпитализированы 204 человека, из них 165 дети.
"С начала эпидемического сезона — 1 октября 2018 года — в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 34 тыс. 214 человек, из них 8 тыс. 898 — дети, — добавил первый замглавы КГГА.
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