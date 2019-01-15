Индия разрабатывает ракеты «как у Маска» - с возвращаемыми ступенями

Индийская организация космических исследований (ISRO) работает над созданием технологии многократного использования первой и второй ступеней космических ракет. Как сообщил прессе глава ISRO доктор Кайласавадиву Сиван, первые испытания элементов такой системы могут пройти в июне-июле текущего года.

«Мы работаем над технологией многократных запусков для возвращения первой и второй ступени ракеты, чтобы мы могли вновь их использовать — это позволит сократить расходы и поднимать более тяжелую полезную нагрузку», — приводит во вторник слова Сивана газета Times of India.

Сиван отметил, что первая ступень ракеты будет приземляться вертикально на специальной площадке в море подобно тому, как это делает первая ступень ракеты-носителя Falcon компании Илона Маска SpaceX. При этом вторая ступень будет представлять собой космический челнок, на котором будет крепиться полезная нагрузка — спутник или космический корабль. Этот шаттл будет возвращаться на Землю и приземляться на взлетно-посадочную полосу по-самолетному.

«Возвращать вторую ступень никогда не пытались никакие другие космические агентства в мире, даже SpaceX», — подчеркнул глава ISRO.