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Международное расследование катастрофы MH17 выходит на финальную стадию

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Международное расследование катастрофы MH17 выходит на финальную стадию

Расследования Международной следственной группы по факту катастрофы Boeing рейса MH17 вышло на финальную стадию. Об этом сообщил в комментарии Укринформу первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

«В нашем расследовании мы выходим на решающую стадию. Но конкретные сроки передачи (дела в суд — ред.) зависят от наших голландских коллег», — сказал он, отвечая на вопрос, когда будет завершено следствие по данному делу.

Сторожук объяснил, что такая длительная подготовка материалов для передачи в суд связана с беспрецедентным в мировой истории случаем.

«На практике это абсолютно беспрецедентный, в мировой истории, случай, до сих пор не было такого расследования и будущего формата суда, поэтому идет очень тщательная подготовка, которая, естественно, требует много времени», — отметил он.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что в 2018 году Международная следственная группа занималась подготовкой для передачи материалов в суд Нидерландов, в том числе и на законодательном уровне, так как необходимо было принять ратификационный и имплементационный пакет законов, регламентирующих некоторые процессуальные моменты, не урегулированные национальным законодательством.

Ранее Сторожук информировал, что в деле сбитого «Боинга» MH17 фигурируют 120 человек. Основной судебный процесс над подозреваемыми в сбивании самолета будет проходить в суде Нидерландов. В то же время страны-участники Международной следственной группы в рамках своего уголовного производства также смогут обращаться с исками в свои национальные суды.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.

Расследование показало, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, которая применяется в зенитно-ракетном комплексе «Бук». Установка была доставлена из России и запущена с территории, которую к тому времени контролировали боевики «ДНР».

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В Международную следственную группу (JIT), которая расследует катастрофу рейса MH17, входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

MH-17
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