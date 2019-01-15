Рада продлила мораторий на выселение из советских общежитий

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в пункт 3 раздела VIII «Заключительные положения „Закона Украины“ Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий». Принятие закона поддержал 241 народный депутат, сообщает Укринформ.

Закон запрещает незаконное отчуждение общежитий, которые строились до 1 декабря 1991 года, и выселения их жителей. Закон действует со дня опубликования и до завершения выполнения Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин.

Действующая редакция закона предусматривает действие моратория в течение срока реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2017-2021 годы.

«Так что указанная Общегосударственная целевая программа Кабинетом министров Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины до сих пор не подана, говорит об опасности формального толкования формулировки нормы пункта 3 раздела VIII «Заключительные положения „Закона Украины“ Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий », - отмечается в пояснительной записке.