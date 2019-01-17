Адвокат Трампа не исключил возможность сговора части сотрудников его штаба с Россией

Адвокат президента США Рудольф Джулиани не может поручиться, что кто-то в избирательном штабе Дональда Трампа не вступил в сговор с Россией во время предвыборной кампании 2016 года.

«Я никогда не говорил, что не было сговора со штабом или с людьми из штаба», — сказал в среду адвокат главы государства, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телекомпании CNN.

«Я говорил о президенте Соединенных Штатов. Нет ни одного доказательства того, что президент Соединенных Штатов совершил то единственное преступление, о котором вы говорите, вступив в сговор с россиянами с целью взломать компьютеры Национального комитета Демократической партии», — добавил Джулиани.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование по поводу попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании.