Порошенко поблагодарил Раду за принятие церковного закона

Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие Верховной Радой закона о механизме смены подчиненности религиозными общинами.

«Я благодарю Верховную Раду, которая... приняла закон, который упорядочивает механизм перехода. Для чего это делается? Для того, чтобы не дай Бог не пролилась кровь», — сказал Порошенко во время благодарственного молебна в Житомире в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Он сообщил, что ежедневно к Православной церкви Украины присоединяются все новые и новые общины по всей стране.

Напомним, что 229 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг поддержали соответствующий закон (№ 4128-д) о внесении изменений в некоторые законы о подчиненности религиозных организаций и процедур государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица.

Закон предусматривает изменение подчиненности религиозной общины на общем собрании путем простого голосования при поддержке не менее двух третей голосов. При этом решение должно быть подписано всеми членами, которые его поддержали, и зарегистрировано в уставе общины.

Смена подчиненности религиозной общины, согласно закону, не будет влиять на содержание права собственности и других имущественных прав таких общин.

Часть общины, не согласная с таким решением, о смене подчиненности, имеет право создать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым сооружением и имуществом с собственником (пользователем).

Отметим, ранее в УПЦ заявили, что так называемые «церковные» законопроекты направлены на ликвидацию Украинской православной церкви (Московского патриархата) путем рейдерского захвата его имущества.