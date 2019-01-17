Команда Трампа оплачивала фальшивые опросы общественного мнения

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в 2014-2015 годах платил одной из технологических компаний за подтасовку результатов интернет-опросов общественного мнения в пользу нынешнего главы Белого дома. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, Коэн сделал заказ владельцу небольшой компании по анализу данных Redfinch Solutions Джону Гейджеру, чтобы он создал компьютерную программу, позволяющую влиять на процесс проведения интернет-опроса, создавая впечатление, что в поддержку одного из кандидатов голосует больше участников, чем на самом деле.

В январе 2014 года, еще до того, как Трамп заявил о планах баллотироваться в президенты, Коэн попросил Гейджера искусственно завысить его результаты в рейтинге ведущих бизнесменов США, который составлял на основе интернет-опроса телеканал CNBC. Гейджер создал подобную программу, однако задание в целом не выполнил — по итогам опроса Трамп не вошел даже в первую сотню кандидатов. В феврале 2015 года, когда Трамп готовился вступить в президентскую гонку, Коэн попросил Гейджера искусственно завысить результаты своего клиента в опросе издания Drudge Report, участникам которого предлагалось назвать вероятных кандидатов в президенты от республиканцев. По итогам опроса Дональд Трамп занял пятое место c 5% голосов.

По словам Коэна, за проделанную работу по фальсификации данных опросов он заплатил Гейджеру $50 тыс., выписав несколько чеков. Сам Гейджер утверждает, что Коэн пообещал ему $50 тыс., но заплатил только $12-13 тыс. наличными, а оставшуюся часть обещанной суммы так и не передал.

Комментируя публикацию The Wall Street Journal, Коэн заявил, что он платил за фальсификацию данных опросов по поручению Трампа. «Что касается статьи в The Wall Street Journal о фальсификации опросов — то, что я делал, я делал по указанию и исключительно в интересах президента США Дональда Трампа, — написал Коэн в четверг на своей личной странице в сети Twitter. — Я искренне раскаиваюсь в своей слепой преданности человеку, который этого не заслуживает».