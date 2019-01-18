Делегация США в полном составе не поедет на форум в Давосе

Поездка делегации США на Всемирный экономический форум в Давосе отменена в связи с частичной приостановкой работы правительства США, сообщает Белый дом.
«Из-за того, что 800 тыс. великих американских рабочих не получают зарплату и для того, чтобы его (президента — Ред.) команда могла помогать по мере необходимости, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Ранее во вторник Белый дом заявлял о сокращении делегации, которая должна была направиться в Давос с 22 по 25 января. Планировалось, что делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин, к нему присоединятся государственный секретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и заместитель главы администрации Крис Лидделл.
На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что отказывается от поездки на форум в Давос из-за ситуации с приостановкой работы некоторых госучреждений в США.
Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
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