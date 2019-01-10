Трамп подтвердил, что может не поехать в Давос из-за «шатдауна»

Президент США Дональд Трамп готов отказаться от своих планов поездки на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если нынешний бюджетный кризис в Вашингтоне будет сохраняться в ближайшие дни. Американский лидер подтвердил это, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме перед вылетом в штат Техас для непосредственного ознакомления с ситуацией на границе США и Мексики, на которой, как утверждает Трамп, возник кризис в сфере безопасности.

«Я намеревался поехать и выступить перед мировым финансовым сообществом в Давосе. Это намерение все еще сохраняется. Однако, если будет продолжаться приостановка работы части правительства США в связи с отсутствием финансирования, а это наблюдается уже какое-то время, то я не поеду», — заявил руководитель вашингтонской администрации.

Как ранее сообщал Белый дом, Трамп планировал ехать в Давос 21 января. Его возвращение в Вашингтон намечалось на 22 января.

С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение стены на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели $5,7 млрд.