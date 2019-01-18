Стала известна дата интронизации митрополита Епифания

Торжественное возведение на престол главы новой Православной церкви Украины митрополита Епифания назначили на 3 февраля. Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

«Интронизация митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится в воскресенье, 3 февраля 2019 года, во время Божественной литургии в соборе Святой Софии Киевской», — говорится в сообщении.

Напомним, что патриарх Константинопольский Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии ПЦУ. Впоследствии патриарх Варфоломей передал томос митрополиту Епифанию, которого в конце 2018 года избрали главой ПЦУ на Объединительном соборе. 9 января томос подписали все члены Синода Константинопольского патриархата.

При этом крупнейшая православная церковь страны — УПЦ Московского патриархата не признает создание новой украинской церкви.