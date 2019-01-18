Порошенко создал в Волновахе военно-гражданскую администрацию

Президент Петр Порошенко распорядился создать военно-гражданскую администрацию в городе Волноваха Волновахского района Донецкой области.

Об этом говорится в указе № 12/2019, подписанном 17 января.

Командующему объединенных сил, председателю Донецкой областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с законом «О военно-гражданской администрации» мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации в Волновахе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.